Esil ne demek? Esil isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Esil de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Esil ne demek? Esil isminin anlamı nedir?

Esil ne demek? Esil isminin anlamı nedir?

Esil adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esil isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esil ne demek? Esil isminin anlamı nedir?

ESİL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esil ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi.

- Parlak, uzun ve dolgun yüz.

- Doğru şey.

- Muhkem, sağlam, kavi.

ESİL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esil ismini koymak caizdir.

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