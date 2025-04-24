Esila Ayık cezaevinde fenalaştı! Bilinç kaybı yaşadı

Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu bilinen Esila Ayık, acil servise kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında “Bugün Esila Ayık fenalaştı, tansiyonu yükseldi, kalbi sıkıştı, kustu, bilinç kaybı yaşadı ve tekerlekli sandalye ile acile kaldırıldı. Serum verildi. EKG ve EKO bakıldı. İlaç yazılıp cezaevine gönderildi. İtirazlarımız ise hâlâ incelenmedi.”

Tutuklu öğrenci Esila Ayık'ın kalp hastalığı cezaevinde ilerledi

Ayık’ın avukatı, kronik rahatsızlıkları göz önüne alınarak adli kontrol ya da tahliye taleplerinin ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.