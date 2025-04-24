Esila Ayık cezaevinde fenalaştı! Bilinç kaybı yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
Esila Ayık cezaevinde fenalaştı! Bilinç kaybı yaşadı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde gerçekleştirilen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan Esila Ayık, cezaevinde fenalaştı. Ayık, kalbi sıkıştı, bilinç kaybı yaşadı.

Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu bilinen Esila Ayık, acil servise kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında “Bugün Esila Ayık fenalaştı, tansiyonu yükseldi, kalbi sıkıştı, kustu, bilinç kaybı yaşadı ve tekerlekli sandalye ile acile kaldırıldı. Serum verildi. EKG ve EKO bakıldı. İlaç yazılıp cezaevine gönderildi. İtirazlarımız ise hâlâ incelenmedi.”

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Ayık’ın avukatı, kronik rahatsızlıkları göz önüne alınarak adli kontrol ya da tahliye taleplerinin ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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