Esila Ayık hakkında yeni gelişme!

Kadıköy'de düzenlenen gösterilerde taşıdığı bir pankart sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Kadıköy'de düzenlenen gösterilerde taşıdığı bir pankart sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ayık'ın avukatı Canberk Uluğ, İstanbul Tabipler Odası’nın kalp ve böbrek hastası öğrenci hakkındaki “cezaevinde kalmaya elverişli değildir” görüşünün ve Yargıtay kararlarının yine hiçbiri işe yaramadığı ifade etti.