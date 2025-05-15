Esila Ayık için karar belli oldu! Tutuklanmıştı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esila Ayık için karar belli oldu! Tutuklanmıştı...

Kadıköy’de “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Esila Ayık ve iki öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı. Esila Ayık ve diğer iki kişi için tahliye kararı verildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Esila Ayık bugün ilk kez mahkemeye çıkmıştı. Esila Ayık ve beraberindeki iki kişi için tahliye kararı verildi.

Kalp ve böbrek hastası olan ve İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan Esila Ayık için taşıdığı“Diktatör Erdoğan” yazılı pankart nedeniyle 4 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan iki kişi de serbest bırakıldı.

Esila Ayık iddianamesinin hazırlanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayık için tahliye kararı verildi.

Duruşma gecikmeli başladı! Esila Ayık ve beraberindeki diğer iki öğrenci hakim karşısındaDuruşma gecikmeli başladı! Esila Ayık ve beraberindeki diğer iki öğrenci hakim karşısında

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