Esila Ayık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esila Ayık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istenen kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, yarın (15 Mayıs) hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan tarihinde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi.

"YANIMIZDA OLUN"

Ayık'ın ilk duruşması yarın (15 Mayıs) 09.00'da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ayık'ın arkadaşları, "Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun" dedi.

Anne Baba Dayanışma Ağı, duruşmaya yaptığı çağrıda şu ifadeler kullandı:

"Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00’da Anadolu (Kartal) 77. AsCM’de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın.

Son Haberler
PKK feshedildi kayyum tartışması başladı. Ahmet Özer dava açtı
PKK feshedildi kayyum tartışması başladı. Ahmet Özer dava açtı
Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'leri açıklandı
Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'leri açıklandı
Rozet töreninde kriz! Erdoğan'ın sözleri karşısında yeni vekil şoka girdi
Rozet töreninde kriz! Erdoğan'ın sözleri karşısında yeni vekil şoka girdi
Vücut verileri mercek altında! Yeni sağlık uygulaması Ankara’da başladı
Vücut verileri mercek altında! Yeni sağlık uygulaması Ankara’da başladı
Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde
Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde