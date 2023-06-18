‘Eşim rahatsız oluyor’ diye açıklama yapmıştı. Şeyma Subaşı daha fazla dayamadı

"Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" açıklamasını yapan Şeyma Subaşı yaptığı yeni hamleyle şaşırttı.
Bir kırgın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, "Meedo bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan rahatsız oluyor" açıklamasıyla, artık eskisi gibi paylaşımlar yapmadığını söylemişti.
Bir süre bu konuda hassas davranan Subaşı, çok uzun süre dayanamadı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu.
Düğünlerini yapmadan önce nikâh kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.
İkili, balayı için ise önce Tokyo'ya, ardından Bali'ye uçmuştu.
"Bali'de hayat... Burada yapılacak çok şey var (bildiğiniz gibi) ama kendime durgun geçen anların tadını çıkarmak için yer ve izin vermekten keyif alıyorum" mesajıyla birlikte peş peşe fotoğraflar paylaşan Subaşı, takipçisinden gelen bir yoruma kayıtsız kalamamıştı.
Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" mesajına cevap veren Subaşı, "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" demişti.
Ardından bir paylaşım daha yapan Subaşı, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" diyerek konuyu açıklığa kavuşturmuştu.
Son olarak sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Subaşı bikinili görüntüsünü paylaştı.
Bali'deki yaşamın kendisini değiştirdiğini söyleyen Subaşı "Bana zamanın gerçek değerini öğreten bir yer. Hayatın tatmin edici olması için her zaman cazibeli ve abartılı olması gerekmez" notuyla paylaşım yaptı.