‘Eşim rahatsız oluyor’ diye açıklama yapmıştı. Şeyma Subaşı daha fazla dayamadı

"Bali'de hayat... Burada yapılacak çok şey var (bildiğiniz gibi) ama kendime durgun geçen anların tadını çıkarmak için yer ve izin vermekten keyif alıyorum" mesajıyla birlikte peş peşe fotoğraflar paylaşan Subaşı, takipçisinden gelen bir yoruma kayıtsız kalamamıştı.