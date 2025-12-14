Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, Murat Yangun’un eşiyle birlikte beklediği sırada Cem Ç. ile ''Eşime neden baktın?" tartışması yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Yangun’un vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı, araya girmeye çalışan işletmecinin ise kolundan yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralanan Yangun’un kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne gittiği, akciğer sönmesi nedeniyle entübe edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 8 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli Cem Ç.’nin, ifadesinde Yangun’un kendisine yumruk attığını iddia ettiği aktarıldı.

Öte yandan, kısa süre önce evlendiği öğrenilen Murat Yangun’un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.