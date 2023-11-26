Esin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esin ne demek? Esin isminin anlamı nedir?
ESİN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı.
- Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.
ESİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Esin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esin adını koymak caizdir.