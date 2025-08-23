Eşinden bulaşan merak kadın girişimciyi antikacı yaptı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Yüksel Kuşcu, hobi olarak başladığı antikacılığı mesleğine dönüştürdü.

Yıllar önce eşinin eve getirdiği eski eşyalarla antikalara ilgi duymaya başlayan Kuşcu, bir süre sonra kendisi de antika eşyalar toplamaya başladı. Kuşcu, zamanla bu ilgisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi. İlçede kendi iş yerini açan Kuşcu, ilçenin tek antikacısı olarak yıllardır eskiyi gündüzüne çıkartıyor.

Eski evlerden çıkan radyolar, plaklar, kasetler, mutfak gereçleri başta olmak üzere antika değeri olan birçok eşyayı satın alan Kuşçu, eski eşyaların restorasyonunu yaparak satışa sunuyor. İşini aşkla yaptığını ifade eden Kuşcu, en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi

"EŞİM EVE ESKİ EŞYALAR GETİRİYORDU VE BEN ONA KIZIYORDUM"

En büyük destekçisinin eşinin olduğunu söyleyen Yüksel Kuşcu, "Eşim antikaya daha çok meraklıydı. Eve eski eşyalar getiriyordu ve ben ona kızıyordum, neden eski eşyaları getirdiğini soruyordum. Bir süre sonra bunu ben de yapmaya başladım. Antika eşyalara ilgili duymaya başladım. Zamanla evde antika eşyalar birikmeye başladı. Bunları ne yapsam diye düşünürken antika dükkanı açmaya karar verdim. Bir kadın girişimci olarak, kadınlara örnek olmak için antikacı dükkanımı açmış bulunmaktayım. Dükkanımızı Taşköprü ilçesinde açtık. İşimi severek yapıyorum. Burada hem nostaljiyi yaşatıyoruz hem de yaşıyoruz. Eskiye merakımız çok eskiden başladı, hobi olarak başlamıştı. Eski eşyalarımızı hem sergiliyoruz hem de onların küçük dokunuşlarla onarımını yapıyoruz" dedi.