Eşinden izinsiz bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, evli çiftlerin ortak mallarının satışına ilişkin emsal bir karara imza attı. Samsun’da, ikinci eşiyle birlikte aldığı arsayı ondan habersiz satan ve parasıyla ilk evliliğinden olan oğluna ev alan Buğra K., eşinin açtığı dava sonucu maddi ve manevi tazminata mahkum edildi. Karar, eşten habersiz taşınmaz satışının hem ekonomik güveni sarsıcı hem de kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti.

30 YILLIK EVLİLİKTE HABERSİZ SATIŞ

Olay, Samsun’da 30 yıl önce ikinci evliliklerini yapan Buğra K. ve Açelya K. çiftinin boşanma davasıyla ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Açelya K., eşinin evlilik sırasında birlikte aldıkları arsayı kendisinden habersiz sattığını ve elde edilen parayla ilk evliliğinden olan oğluna ev aldığını öğrendi. Bu durumu boşanma davasında gerekçe gösteren kadın, evi terk ederek kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluğa sürüklendiğini belirtti. Açelya K., nafaka ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep etti.

YEREL MAHKEME REDDETTİ, İSTİNAF KISMEN ONAYLADI

Çiftin boşanma davasını görüşen yerel mahkeme, Açelya K.’nın tazminat taleplerini reddetti. Karara itiraz eden kadının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf, Buğra K.’nin arsayı eşinin rızası olmadan satmasının kusur olduğunu belirterek, 25 bin TL maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak manevi tazminat talebini reddetti. Bu karar, iki tarafı da tatmin etmeyince dosya temyiz yoluyla Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayı inceleyerek Açelya K.’yı haklı buldu. Mahkeme, Buğra K.’nin eşinin görüşünü almadan arsayı satmasının ciddi bir kusur teşkil ettiğini vurguladı. Kararda, bu eylemin ekonomik güveni sarsıcı olduğu ve kadının kişilik haklarına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, Buğra K.’nin hem maddi hem de manevi tazminat ödemesine hükmetti.