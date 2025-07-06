Eşinden şiddet gördü! Çektiği videoyla yardım istedi

Sosyal medyada 'zeynomber' isimli kullanıcı, Instagram hesabı üzerinden darp edildiğini iddia ederek yardım çağrısında bulundu.

Evli olduğu jandarma personeli teğmen tarafından darp edildiğini iddia eden Zeynep isimli genç kadın "Kimsenim yanına kalmasını istemiyorum lütfen sesim olun" diyerek destek istedi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Yayımladığı videoda burnunda ve gözünde morluklar olan gen kadın şu sözlerle seslendi:

"Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba , benim adım Zeynep bu sadece bir destek çağrısıdır iki senedir evli olduğum Ankara sahil güvenlik akademisi komutanlığında görev yapan teğmen S. Dallaroğlu tarafından çeşitli aralıklarla darp ediliyorum evlendiğimizden beri çeşitli nedenlerle agresif tavırları yüzünden çok sıkıntılar çektim hem ailesinden hem kendisinden değer görmedim.

Bugüne kadar düzelir diye düşündüm En son araç hareket halinde iken 2 Temmuz Çarşamba günü burnuma üç kere göğsüme üç kere yumruk aldım burnum kırıldı ve üstüm başım hep k.n oldu daha önce de kafama ve burnuma aldığım darbelerden dolayı geçen sene çektirdiğim tomografi de çıkmayan beynimde bir kiste rastlanıldı. Söylemek istediğim burnumda yüksek oranda kırık görünüyor ve beynimdeki kist ile sağlığımdan oldum. Kimsenim yanına kalmasını istemiyorum lütfen sesim olun."