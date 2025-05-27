Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron’un Vietnam’a inişleri sırasında uçaktan inerken yüzüne attığı tokada ilişkin sosyal medyada hızla yayılan video hakkında ilk kez konuştu.

Hanoi’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron tokat olayının, spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Macron, “Eşimle şakalaştığım ve takıldığım bir video var, ama bir şekilde bu olay neredeyse küresel bir felakete dönüşüyor; insanlar bu sahneye türlü teoriler uyduruyor" dedi.

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Macron, görüntülerin gerçek olduğunu kabul etse yüklenen anlamlara tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Videoların hepsi gerçek, evet bazen kurcalanıyorlar da, ama insanlar bunlara türlü saçmalıklar yüklüyor" diye konuştu.

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CNN'in haberine göre başta herhangi bir yorum yapmayan Élysée Sarayı, daha sonra olayı küçümseyen bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanına yakın bir kaynak CNN’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk başlamadan önce son kez şakalaşıyorlardı” dedi.

Aynı kaynak, bu anın komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşıdığını belirtti ve olayı manipüle edenlerin arasında Rusya yanlısı trollerin de bulunduğunu savundu.

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