Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek

Şanlıurfa’da bir kişi, evinde rahatsızlanan eşine Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde iğne yapan erkek hemşire Mehmet Şah Bilge'yi darbederek burnunu kırdı.

Olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

"KADIN HEMŞİRE VARKEN ERKEK NASIL İĞNE YAPAR"

Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., "Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar" diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı. Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları ‘beyaz kod’ verdi.

Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.