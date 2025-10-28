Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışmada darbetti. 4 gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edildi. 25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı.
Eşine şiddet uygulayan polis müdürü tutuklandı! İki ay önce evlenmişti
Kadına şiddet haberi bu kez Bolu’dan geldi. Yürekleri burkan olay, iki ay önce evlenen ilçe emniyet müdürü H.T, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla işlem yapılarak tutuklandı. T’nin açığa alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA