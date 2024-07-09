Eşine unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Sonunu kimse böyle beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşine unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Sonunu kimse böyle beklemiyordu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adamın yaptıkları ağızları açık bıraktı.

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