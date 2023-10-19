Eşini 12 yerinden bıçaklayan sanıktan pişkin savunma

Kocaeli’de boşanma aşmasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan sanığın savunması dikkat çekti. Sanık Suat Ç. Eşini öldürmeye çalışmadığını savunarak “Vücuduna öldürücü darbe gelmemesi için çabaladım" dedi

KAYNAK: İHA
Eşini 12 yerinden bıçaklayan sanıktan pişkin savunma

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanık pişman olduğunu söyleyerek, "Eşimi üzmemek adına duruşmada bile kelimelerimi düzgün seçtim. Onu öldürmeye çalışmadım, vücuduna öldürücü darbe gelmemesi için çabaladım" dedi. Haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 17 Ekim 2021 tarihinde İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Suat Ç. (58) boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. (50) ile konuşmak için iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşinin üstüne saldırdı. Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VÜCUDUNA ÖLÜMCÜL DARBE GELMEMESİ İÇİN ÇABALADIM"

Hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç. ve taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde eşinden boşanan Aynur Ç. ise duruşmaya katılmadı. Yaşanan olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen Suat Ç., "Eşimi üzmemek adına duruşmada bile kelimelerimi düzgün seçtim. Onu öldürmeye çalışmadım. Eşime 'Seni öldüreceğim' kelimesini olay sırasında sinirle söyledim. Kavga sırasında sinir anında söylenen kelimelerdir. Aynur'da 12 bıçak darbesi var ama bir çoğunu hatırlamıyorum. Ellerine ve bacaklarına vurmak istedim. Bir tanesi kol hizasına vurmuşum o da elim kaymıştır. Aynur'a ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım. Olay anında ağır şekilde darp edildim. Kafede beni darp eden çalışanlar üniversite öğrencileriydi. Gelecekleri ve ekmekleriyle oynamak istemediğim için onlardan şikayetçi olmadım" dedi.

Sanık, "Eşi karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanarak 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

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