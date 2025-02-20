Eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Onu çok seviyordum

Olay, 2023 yılı Mart ayında Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında tartışma çıktı. Çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi. Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, "İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım" dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.