Eşini aldatan Nihat Doğan ihanetini savundu. 'Tacizler laik sistemin ahlaksızlığından oluyor' demişti

Nihat Doğan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu.

Boşanma, aldatma iddiaları ve magazin gündemine damga vuran konular hakkında konuşan Doğan, çarpıcı ifadelerde bulundu.

Nihat Doğan'dan şok eden 'aldatma' itirafı geldi.

Bu iddialara ilk kez cevap veren Doğan, yaptığı açıklamalar ile adeta ihaneti kabul etti.

2022 yılında sessiz sedasız evlendiği İran asıllı Arezoo Gharlar ile boşanan Doğan, ilk kez aldatma iddialarına cevap verdi.

“Ben iyi bir eş olamadım” diyen şarkıcı, “Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim” itirafında bulundu.

Eski eşinin tekrar evlenmek istemesine karışmayacağını belirten Doğan, “Çocuğumun velayetini de isterim” dedi.

“EVLİLİK ADAMI DEĞİLİM ASLANI EVCİLLEŞTİREMEZSİN”

Ben iyi bir eş olamadım söylen Nihat Doğan ihanetini şu sözlerle itiraf etti:

“Ben başaramadım belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş iyi bir baba olamadım yaptım bir hata ben evlilik adamı değilim aslanı evcilleştiremezsin”

SKANDAL SÖZLERE İMZA ATMIŞTI!

Nihat Doğan, 2015 yılında bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan için şu tepki çeken skandal tweeti attı:

“Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın”