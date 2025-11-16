Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia Alaca’yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman Alaca ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Rabia Alaca’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami’ne getirildi. Rabia Alaca, buradan kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.