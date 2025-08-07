Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

Öğrenilen bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Gonca A. arasında sebebi henüz anlaşılamayan kavga başladı.

Anlaşmazlığın şiddetlenmesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı kesici aletle yaralayarak ortadan kayboldu.

Yakınların bildirimiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık birliği yönlendirildi.

Görevlilerin yaptığı incelemelerde Gonca A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağaçlık bölgede jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulunan Mehmet A'nın kendini öldürdüğü anlaşıldı.

Evli çiftin naaşları, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna nakledildi.