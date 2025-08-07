Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

Kaynak: AA
Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Öğrenilen bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Gonca A. arasında sebebi henüz anlaşılamayan kavga başladı.

Anlaşmazlığın şiddetlenmesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı kesici aletle yaralayarak ortadan kayboldu.

Yakınların bildirimiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık birliği yönlendirildi.

Görevlilerin yaptığı incelemelerde Gonca A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağaçlık bölgede jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulunan Mehmet A'nın kendini öldürdüğü anlaşıldı.

Evli çiftin naaşları, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Son Haberler
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Şimşekler geceyi aydınlattı
Şimşekler geceyi aydınlattı
Bungalov sapığından skandal savunma
Bungalov sapığından skandal savunma
İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı
İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı
Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti