Eşini bıçaklayarak öldürdü nedeni duyanları isyan ettirdi

Kaynak: DHA
Eşini bıçaklayarak öldürdü nedeni duyanları isyan ettirdi

Konya’da eşi Nurhan Öner’i bıçaklayarak öldüren İzzet Öner kendini ihbar etti. Öner’in eşini öldürme nedeni duyanları isyan ettirdi.

Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner ile yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, Nurhan Öner’i bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçakladığı eşinin başında ekipleri bekleyen İzzet Öner ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzzet Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzzet Öner’in emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olay günü de tartışmanın eşinin yeni koltuk takımı istediği gerekçesiyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Konya Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Nurhan Öner’in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Haberler
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Kulüp başkanı kazada yaralandı!
Kulüp başkanı kazada yaralandı!
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten petrol sahası keşfi
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten petrol sahası keşfi
Hastane bahçesinde feci olay! Fren yerine gaza bastı: Ölü ve yaralı var
Hastane bahçesinde feci olay! Fren yerine gaza bastı: Ölü ve yaralı var
Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası var! Vatana hizmete hâlâ devam ediyor
Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası var! Vatana hizmete hâlâ devam ediyor