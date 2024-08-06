Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı

Olay, 16 Şubat’ta Biga’da meydana geldi. İddialara göre, Fırat Yıldızhan (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem’i Lapseki’deki evinin önünden arabaya alarak Biga’ya doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında tartışmaya başlayan çiftin kavgası, Yıldızhan’ın Saliha Gizem’i boğarak öldürmesiyle son buldu. Cesedi Çavuşköy Mahallesi’ndeki bir hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan’a, kardeşi Yağız Yıldızhan da yardım etti.

Saliha Gizem’den haber alamayan ailesinin polise başvurması üzerine başlatılan soruşturmada, Gizem’in Fırat Yıldızhan ile birlikte Lapseki’den ayrıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldızhan kardeşler gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, cesedi gömdüğü yeri gösterdi ve Saliha Gizem’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Fırat Yıldızhan savunmasında, “Saliha ile aramız hep açıktı. Tartışmalarımız bitmiyordu. O gün de tartıştık ve sinirlendim. Boynuna yapışıp boğmaya başladım. Kardeşimle birlikte cesedi Biga’ya götürdük ve bir su çukuruna gömdük” dedi.

Kardeşi Yağız Yıldızhan ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ağabeyim yengemi çukura koydu, ben sadece üzerine bir defa toprak attım” diye konuştu.

Maktulün ailesinin Avukatı Ahmet Erzi, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Saliha Gizem, boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürüldü. Adli Tıp raporunda ölümünden sonra tecavüze uğradığı tespit edildi. Yıldızhan kardeşler, daha önceki eşlerine de tehdit ve hakaretlerde bulunmuşlar. Saliha, yanlarında getirdikleri ip ile boğularak öldürüldü. Sanıklar namus cinayeti bahanesi uydurmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Sanıkların en ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz” dedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Eylül’e erteledi.