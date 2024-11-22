Eşini çekiçle yaralayan koca tekrar gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşini çekiçle yaralayan koca tekrar gözaltına alındı

Bursa İnegö'de eşini çekiçle ağır yaralayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini çekiçle ağır yaralayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cüneyt İ. (40), işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen eşini gören Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu. Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin (38) başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

Cüneyt İ.'nin ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Yarın yeniden adliyeye sevk edilecek.

Eşini çekiçle yaralayan koca tekrar gözaltına alındı

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