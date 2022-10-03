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Eşini çocuklarının gözü önünde vuran şahıs tutuklandı

Isparta’da iki çocuğunun gözü önünde eşini silahla vurarak öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:00
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Eşini çocuklarının gözü önünde vuran şahıs tutuklandı

Eşini çocuklarının gözü önünde vuran şahıs tutuklandı
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Olay, dün akşam Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer I. (38) ve eşi Yadigar I. (40), 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte ağıla gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Sezer I., çocuklarının gözü önünde eşini silahla vurdu. Olayın ardından Sezer I. kaçarken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar I. hastaneye kaldırıldı. Yadigar I., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan Sezer I. ise, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Isparta-Eğirdir yolu Okuyanlar mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı koca, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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