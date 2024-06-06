Eşini döven adamı öldüresiye dövüp videoya çektiler

Kaynak: İHA
Eşini döven adamı öldüresiye dövüp videoya çektiler

Kocaeli'de eşini darp ettiği iddia edilen bir adama öldüresiye dayak atarak videoya kaydettiler.

Kocaeli'de boşanma arifesindeki eşi tarafından defalarca dövüldüğü iddia eden kadın, durumu mahalledeki gençlere anlattı. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, adamı öldüresiye döverek o anları da cep telefonu ile kayda aldı.

Dayak olayına karışan 4 genç gözaltına alınırken darp edilen adamın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aktarılanlara göre Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi nedeni boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, yaşadıklarını mahalledeki gençlere anlatarak yardım istedi.

Kadını dinleyen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran'da İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek öldüresiye dövdü. Ayrıca gençler o anları cep telefonuyla kaydetti. Darp videosunun yayılması üzerine hareket geçen polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

B.B.K.'nin ise kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddi olduğu belirtildi.

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