Eşini hastanede silahla ağır yaraladı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, boşanma sürecinde olduğu eşini görev yaptığı hastanede tabancayla vurarak ağır yaraladı. Zanlı koca, polis ekiplerince yakalandı.

Karaman Mahallesi'nde yer alan Yenikent Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olayda, hastanede çalışan Yarennaz G. S., görüşmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Enes S. tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme kısmında silahla vurulması neticesinde ağır yaralandı.

Şüpheli koca görevli hastane polisi ve güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilirken, hastaneye polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olan kadın ise hastanede yapılan ilk müdahale ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) nakledildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, suç aletiyle beraber şüpheli kocayı gözaltına aldı.

