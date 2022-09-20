﻿Aile hekimi eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti

Dr. Ertunga Takçı Battalgazi ilçesi Başharık Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyordu. Takçı, rahatsızlanan eşini götürdüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Ertunga Takçı memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü. Takçı'nın Suçatı köyünde kılınan cenaze namazından sonra defin edildi.
Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise mesaj yayımladı:
“Mesai arkadaşımız Dr. Ertunga Takçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesinin, sağlık camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun”
İHA
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