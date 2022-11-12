Ünlü şarkıcı Zeliha Sunal'ın acı günü. Eşini kaybetti

Sanatçı Zeliha Sunal’ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu
Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, “Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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