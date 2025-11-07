Adana’da yaşayan 85 yaşındaki Fethi Yener, 50 yıllık eşi Neziha Yener’i 2020 yılında kalp hastalığı nedeniyle kaybetmesinin ardından yalnız kaldı. Adana'daki evinde kirasını karşılayamayan Yener, memleketi Şanlıurfa'ya dönerek akrabalarının yanında kalmak istedi.

5 YILDIR ARABASINDA YAŞIYOR

Akrabalarının yanında bir süre kalan Yener, barınma sorununu çözemeyince, Adana'ya geri dönüp arabasında yaşamaya başladı. Çocukları olduğunu söyleyen Yener, bir çocuğunun Amerika'da diğer iki çocuğunun ise Japonya'da olduğunu belirtti.

Çocuklarının kendisine sahip çıkmadığını dile getiren Yener, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını, ancak hayat koşullarının giderek zorlaştığını belirtti.

"MAAŞIM EV KİRASINA YETMİYOR"

Beş yıldır aracında kaldığını belirten Yener, “Hangi eve baksan en küçüğü 10 bin lira kira. Maaşım buna yetmiyor. Bir çorba içsem 100 lira. Böyle olunca mecburen arabada kalıyorum. Bu araba benim evim oldu” sözlerini sarf etti.

"ARTIK TEK İSTEDİĞİM BAŞIMI SOKABİLECEĞİM BİR YER BULMAK"

Arabada yaşadığı için banyo yapamadığını, çamaşırlarını ise Urfa’daki hayırseverlerin yardımıyla yıkattığını belirten Yener, “Artık tek isteğim sıcak bir çorba içip, başımı sokabileceğim bir yer bulmak. Şimdi sadece huzurlu bir yer istiyorum. Başımı sokacak bir çatı olsun yeter" sözleriyle yetkililerden yardım istedi.

“ÇOCUKLARIM ANNELERİNİN CENAZESİNE BİLE GELMEDİ”

Eşinin ölümünden önce de çocuklarıyla bağının zayıf olduğunu belirten Yener, “Bir tanesi Amerika’da, ikisi Japonya’da. Annelerinin cenazesine bile gelemediler. Benim arabada yaşadığımı bilmiyorlar. Ne telefonlarını biliyorum ne adreslerini. Belki ‘babamız öldü’ diye düşünüyorlardır" ifadelerini kullandı.