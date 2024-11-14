Eşini kemerle boğup öldürdü! İntihar etmek için çatıya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede saat 07.30 sıralarında, yaşandı.

EŞİNİ KEMERLE BOĞDU İNTİHARA KALKIŞTI

Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

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