Eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu komşuya emanet edip intihar etti

Kaynak: AA
Eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu komşuya emanet edip intihar etti

Uşak'ta, 33 yaşındaki eşi Rahime Ç.'yi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 41 yaşındaki eşi, olayın ardından komşusunu arayarak 3 çocuğunu evden almasını istekten sonra Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.

Uşak, kadın cinayetinin son adresi oldu. Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ EVE GİTTİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

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