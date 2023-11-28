Eşini öldüren adam “Bunu hak ettiler” dedi

Adana’da eşini öldürüp annesini ağır yaralayan zanlı pişman olmadığını söyledi. Zanlı emniyetteki ifadesinde “Bunu hak ettiler” dedi.

KAYNAK: İHA
Eşini öldüren adam “Bunu hak ettiler” dedi

Adana’da karısını öldürüp annesini de ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde,” Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler” demesi dikkat çekti.

Olay, 26 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kaya (40) karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

“PİŞMAN DEĞİLİM” DEDİ

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya’nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli Nurettin Kaya’nın emniyetteki ifadesinde, ” Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim” demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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