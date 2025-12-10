Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, dün sabah 1 buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binanın girişinde bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan emekli başçavuş İ.Ş.'nin boşanma aşamasındaki eşini sürekli tehdit ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş.'nin burada da eşini tehdide devam etmesi üzerine gözaltına alınarak cezaevine konulduğu öğrenildi. 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkan İ.Ş.'nin ardından Türkiye'ye dönerek kayınvalidesini darp ettiği ve tutuklanarak 2 ay cezaevinde kaldığı belirlendi. İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan vatandaşlar 'kadına şiddet' ve 'kadın cinayeti' olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.