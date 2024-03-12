Eşini öldüren kadına tahrik indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis

Kaynak: DHA
Eşini öldüren kadına tahrik indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis
Burdur'da, eşi İsmail Işık'ı av tüfeğiyle öldüren Ayşe Işık (29), haksız tahrik indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Düğer köyünde yaşayan ve 10 yıllık evli olan Ayşe ve İsmail Işık çifti arasında 28 Mayıs 2023 günü sabah saatlerinde başlayan bir tartışma sonucunda olay meydana geldi. Tartışma esnasında Ayşe Işık, evde bulunan av tüfeğiyle kendisini darbettiğini iddia ettiği ve alkol almış olduğu belirtilen eşine ateş etti. İsmail Işık olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Işık, kendisini ihbar ederek jandarma tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Ömür boyu hapis cezası talebiyle açılan davada, Ayşe Işık'ın cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak önce 19 yıla, ardından 15 yıl 10 aya indirildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kararın ardından adliye koridorlarında Ayşe Işık'ın babası tarafından yapılan bir açıklamada, kadın hakları ve adalet talepleri dile getirildi. Bu olayın hemen ardından Ayşe'nin babası, kararı protesto etti ve adalet taleplerini vurguladı. Ayrıca, kararın hukuksuz olduğunu belirten avukatlar da süreci takip edeceklerini ve yargı mercilerine başvuracaklarını belirtti.

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