Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Büyükçekmece’de boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra kaçtığı Yunanistan’da yakalanan Sami Aslan(33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sami Aslan bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilmesi üzerine Sami Aslan, "Tarafıma iftira atılmıştır. Benim şiddet yanlısı olduğum söylenmiştir. Çocuklarımın beyanı alınarak bu durum sorulabilir" dedi. Mahkeme heyeti Baba Mehmet Sirri Aslan’ın beraatine karar verirken Sami Aslan, ‘eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan'ın 2020 yılında 29 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya'yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği belirtildi. Uzak mesafeden kafa bölgesine iki el, yakın mesafeden batın bölgesine bir el ateş etmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Mehmet Sırrı Aslan'ın da azmettirme suretiyle suça iştirak ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Savcı, Sami Aslan'ın "Eşi Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, babası Mehmet Sırrı Aslan'ın "Töre saiki ile öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

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(Kaynak: DHA)

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