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Dün yakalanan Yağmur Sarnıç adliyede gazetecilere sataştı. Eşini öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia ediliyordu

Eski eşi milli futbolcu Emre Aşık’ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece’de yakalandı. Biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olan Sarnıç, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildiğinde muhabirlere sataşarak ilginç hareketler yaptı

Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 08:48
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:22
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Eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın 2 yıl 6 ay süren davanın ardından boşanmışlardı.

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Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç’ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek’i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddiasıyla yargılanmıştı.

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Hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Sarnıç'ın buradaki dosyalarda ifadesi alınıp yakalama kararları kaldırıldı.

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Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına 'Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum' dedi.

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Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere 'Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz. Hala çekiyorlar, sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim.

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Reklamımı iyi yapın. Canlı yayın yapacağım onu da alın yayınlayın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum' diye yanıt verdi. Sarnıç, daha sonra polislerle birlikte dışarı çıkıp adliyeden ayrıldı.

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Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

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Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'le anlaştığı iddia edilmişti. Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'ın ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'i tuttuğunu geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı.

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Aşık 'Avukatıma gelen mesajda Yağmur Sarnıç'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu ve Baycan Şenürek'in beni öldüreceği yazılıydı.' Aşık'ın şikâyetinin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve Şenürek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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Şenürek iddiaları kabul etmemiş ve 'Yağmur Sarnıç'la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum' demişti.

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