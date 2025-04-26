Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etmişti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Pınar Altınel'i çalıştığı lokantada öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etmişti. Kan donduran anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Nisan'da Samsun Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere, kadının çalıştığı akaryakıt istasyonunun restoran bölümüne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşi Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Cinayet ve intihar anı, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görülüyor.

Ayrıca 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

Eşini öldürüp aynı tabancayla intihar etti: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

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