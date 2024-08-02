Eşini öldürüp kaçarken yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Ereğli'nin Talatpaşa Mahallesi 91720. Sokak'taki bir evin önünde gerçekleşti. 49 yaşındaki Arife Öz, KADES uygulaması üzerinden polis yardım talebinde bulundu.

Polis ekipleri adresi kontrol ettiğinde, evin boş olduğunu gördü ancak komşular aracılığıyla Arife Öz'le iletişim kurdu ve evine döneceği bilgisini aldı.

Ekipler çevrede arama yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Arife Öz'ü tabancayla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrollerde Arife Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Arife Öz'ü öldüren kişinin kocası Hasan Ö. olduğunu belirledi. Zanlının otomobille kaçtığı tespit edildi. Polis, kaçan aracı takibe aldı ve Belkaya Mevkii'nde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Hasan Ö., gözaltına alınırken, suçta kullanılan tabanca da ele geçirildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.