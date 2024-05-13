Eşini öldürüp, oğlu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada

Zeynep Özdemir'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün gece Belkıs Mahallesi'nde yaşandı. Evde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Halil Özdemir, pompalı tüfekle eşi Zeynep Özdemir, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş açtı. Saldırı sonucu Zeynep Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt ise hastaneye kaldırıldı.

Polise teslim olan Halil Özdemir'in emniyetteki ifadesinde, uzun süredir ailesinden uzakta yaşadığını ve psikolojik sorunları olduğunu belirttiği öğrenildi. Özdemir, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından sokakta tüfekle dolaşması ve bağırması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, polisler gelince tüfeği bırakarak teslim olan Halil Özdemir'in görüntüleri dikkat çekti.