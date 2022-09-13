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Eşini öldürüp sosyal medyadan paylaşmıştı. Kan donduran itiraf

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Ayşe Korur'u (38) öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak aldatıldığı için cinayeti işlediğini söyleyen Gencay Korur'un (40), eşini kendisinin aldattığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:06
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Eşini öldürüp sosyal medyadan paylaşmıştı Kan donduran itiraf

Eşini öldürüp sosyal medyadan paylaşmıştı. Kan donduran itiraf
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Çanakkale Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur’u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim” diyen Korur, tutuklandı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ

Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi. (AA)

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