Eşini önce bıçakladı sonra silahla öldürdü

Olay saat 17.30 civarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede gerçekleşti. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, daha sonra tabanca ile vuruldu.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, ardından Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yanağından ateşledi.

Silah seslerini duyan apartman oturanlarının ihbar etmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 mermi isabet eden Sevgül Ulutaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı, yaralı olan Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sevgül Ulutaş’ın naaşı inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Hayati riski bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ulutaş, yüzü sargılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.