Eşi sarımsak alması için markete gönderdi! Ünlü yazar fiyatı görünce yaşadıklarını yazdı

Milliyet yazarı Melih Aşık, "Büyük Plan..." Başlıklı yazısında eşinin sarımsak almasıyla ilgili detayları kaleme aldı.

Fiyata şaşıran Aşık, "Bizim markette 350 lira olan sarımsağın kilosu Taşköprü pazarında 210 liraymış" ifadelerini kullandı.

Aşık'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

SARIMSAK

Kapıdan çıkarken hanım:

- Evde sarımsak kalmamış dönerken biraz sarımsak alıver, demişti...

Market rafında Taşköprü markalı sarımsak görünce fiyatını sordum:

- Üç yüz elli lira, dedi tezgahtar...

Vay canına, dedim içimden... Sarımsağın ana vatanı Taşköprü’nın CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin’i aradım, telefonda biraz sarımsak sohbeti yaptık.

Üretimi zahmetliymiş. Her sene iyi ürün alınmazmış. Bazen iyi, bazen kötü olurmuş mahsul.

Taşköprü sarımsağı demir, kükürt, magnezyum, potasyum ve aroma bakımından en yüksek değerlere sahipmiş. Kanser önleyici bir antioksidan olan “selenyum”u yüksek miktarda içermesi onu rakipsiz kılarmış. Yüzde 60’ı yurt dışına ihraç edilir, yurt içinde Çin’den gelen iri sarımsak da Taşköprü diye satılırmış. Bizim markette 350 lira olan sarımsağın kilosu Taşköprü pazarında 210 liraymış. Reis firmasının kurduğu fabrikada sarımsak tozu, püresi vs. üretiliyormuş...

Sarımsakla yaşayan bir ilçe Taşköprü... Taşköprü ve sarımsağın belge filmi yapılsa ne iyi olurdu...