Eşi sarımsak alması için markete gönderdi! Ünlü yazar fiyatı görünce yaşadıklarını yazdı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Eşi sarımsak alması için markete gönderdi! Ünlü yazar fiyatı görünce yaşadıklarını yazdı

Milliyet yazarı Melih Aşık yazısında sarımsağın fiyatıyla ilgili yaşadıklarını kaleme aldı. Yazısında Taşköprü CHP İlçe Başkanı'nı aradığını söyleyen Melih Aşık, "Taşköprü ve sarımsağın belge filmi yapılsa ne iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Milliyet yazarı Melih Aşık, "Büyük Plan..." Başlıklı yazısında eşinin sarımsak almasıyla ilgili detayları kaleme aldı.

Fiyata şaşıran Aşık, "Bizim markette 350 lira olan sarımsağın kilosu Taşköprü pazarında 210 liraymış" ifadelerini kullandı.

Aşık'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

SARIMSAK

Kapıdan çıkarken hanım:

- Evde sarımsak kalmamış dönerken biraz sarımsak alıver, demişti...

Market rafında Taşköprü markalı sarımsak görünce fiyatını sordum:

- Üç yüz elli lira, dedi tezgahtar...

Vay canına, dedim içimden... Sarımsağın ana vatanı Taşköprü’nın CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin’i aradım, telefonda biraz sarımsak sohbeti yaptık.

saksida-sarimsak-nasil-yetistirilir-5ee0a714-4b1d-4b0d-bb9b-e448aa46e00b.webp

Üretimi zahmetliymiş. Her sene iyi ürün alınmazmış. Bazen iyi, bazen kötü olurmuş mahsul.

Taşköprü sarımsağı demir, kükürt, magnezyum, potasyum ve aroma bakımından en yüksek değerlere sahipmiş. Kanser önleyici bir antioksidan olan “selenyum”u yüksek miktarda içermesi onu rakipsiz kılarmış. Yüzde 60’ı yurt dışına ihraç edilir, yurt içinde Çin’den gelen iri sarımsak da Taşköprü diye satılırmış. Bizim markette 350 lira olan sarımsağın kilosu Taşköprü pazarında 210 liraymış. Reis firmasının kurduğu fabrikada sarımsak tozu, püresi vs. üretiliyormuş...

Sarımsakla yaşayan bir ilçe Taşköprü... Taşköprü ve sarımsağın belge filmi yapılsa ne iyi olurdu...

melihasik1.jpg

Son Haberler
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı
Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi
Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi