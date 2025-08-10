Eşini tabancayla öldürdü intihar etti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde gerçekleşen olayda; O.K. ile eşi N.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine O.K., evdeki tabanca ile N.K.’nin üzerine ateş etti.

Daha sonra O.K. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalede N.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.’yi de ambulansla hastaneye götürdü.

O.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından N.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.