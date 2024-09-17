Eşini taciz etti iddiasıyla babasını öldürmüştü. Cezası belli oldu

Samsun Alaçam'da 3 Temmuz'da eşini taciz ettiği iddiasıyla 47 yaşındaki babası Yaşar Ak’ı tüfekle öldüren ve daha sonra evi ateşe veren 23 yaşındaki Doğukan Ak bugün görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Temmuz'da Alaçam'ın Gökçeboğaz Mahallesi'nde gerçekleşti. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak ile eşini taciz ettiğini söyleyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi 68 yaşındaki Safinaz Doğan’ın başına vurup darp etti, ardından babasına ateş ederek öldürdü.

Doğukan Ak, daha sonra evi ateşe verip, yoldan geçen bir araca da gasp ederek kaçtı.

Safinaz Doğan hastaneye kaldırılırken Doğukan Ak, Yakakent ilçesi girişinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yapılan kovalamacada polisler Etyemez Mahallesi’nde kaçan aracın tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan Ak, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Ak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece de tutuklandı.