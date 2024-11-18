Eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmişti! Müge Anlı yeni gelişmeyi açıkladı

36 yıllık kocası İbrahim'le Müge Anlı'ya gelen Esma Hanım, eşinin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia ederek Anlı’dan yardım istemişti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BİRİKİMİNİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Bütün birikimini Selma'nın çaldığını ifade eden Esma Hanım, gözyaşları içinde biriktirdiği paraların peşine düşmüştü.

2 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Eşinin hastanede kendisinden 20 yaş küçük Selma Gündoğdu'yla tanıştığını ifade eden İbrahim Bey’in, yaklaşık 2 Milyon TL dolandırdığını söylemişti.

İbrahim ise hatasını kabul ederek "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik" ifadelerini kullanmıştı.

İBRAHİM'İN YÜZÜNE EŞİ ESMA TÜKÜRMÜŞTÜ

Selma'yla görüşmeye devam ettiğini canlı yayında itiraf etmişti. "Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz" diyen İbrahim'in yüzüne eşi Esma tükürmüştü.

EŞİNİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETMİŞTİ!

Dolandırıcı Selma'ya seslenen Esma Hanım 35 yıllık eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. "Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. Altınları getir sana feda edeceğim bunu. Şu güzelliğe kıyamıyorum" demişti. Bu sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

MÜGE ANLI YENİ GELİŞMEYİ AÇIKLADI!

Müge Anlı canlı yayında şüpheli Selma'nın cezaevine gönderildiğini açıkladı. Anlı, "Yayınlarımızı ihbar kabul eden savcılık hızla harekete geçerek Selma Hanım'la ilgili çalışma başlattı. İbrahim Karaca ve şüpheli sevgilisinin alışveriş yaptığı kuyumcunun ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu. Yapılan çalışmaların ardından Selma, geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındı. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüpheli Selma, 'Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı.