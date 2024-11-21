Eşini ve 1 kişiyi öldüren Selma Ateş'in azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi ve ailesine yapılan saldırının azmettiricisi olan Servet Bozkurt, ev hapsindeyken cinayet işledi.

Bozkurt, önce ayrılmak üzere olduğu eşi Elif Bozkurt’u bıçaklayarak öldürdü ardından ise elektronik kelepçesini kırarak eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü Hasan Şahin’i çalıştığı tekel bayisinde öldürdü.

ARABASININ YERİ BELİRLENMİŞTİ

Alınan bilgilere göre olaydan sonra kayıplara karışan Servet Bozkurt’un araç ile kaçtığı öğrenilince şahsın yakalanabilmesi için inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında Bozkurt’un tehdit, hakaret, yağma suçlarından kayıtları olduğu aracın yapılan PTS sorgulamasında Ayaş Çevre yolu istikametinde kaydının bulunduğu anlaşılmıştı.

Yürütülen çalışmalar sonrası ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldüren ve Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e yapılan saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı.