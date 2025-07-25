Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından hain pusuda şehit düşmüşlerdi. Şehit babası Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darp edildi.

31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darp edildi.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!

Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!

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Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!
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