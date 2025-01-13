Eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu

Uşak’ta, bir adam sokakta tartıştığı kayınbiraderi ve eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası zanlı kendini eve kilitledi. Yaralanan kayınbiraderi ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı olay sonrası suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sularında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokakta gerçekleşti. Aktarılanlara göre henüz belirlenemeyen nedenle 55 yaşındaki kayınbiraderi A.T. ve eşi İ.T. ile tartışan B.T., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kayınbiraderi ve eşi yere yığılırken, B.T., suç aleti pompalı tüfekle birlikte olay yerinden kaçarak kendini eve kilitledi.

Bu sırada olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sokakta vurulan iki kardeşi ambulansa alarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hastanede tedavisi sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kendisini eve kilitleyen şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağladı. B.T., suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.