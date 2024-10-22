Eşini ve kayınpederini silahla vurup çaldığı motosikletle kaçtı

Yaralanan baba- kız hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 sularında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta gerçekleşti. İzzettin T., anlatılanlara göre boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'nin kaldığı kayınpederi Salih K.’nın evinin önüne kadar geldi. Burada bekleyen İzzetin T., evden çıkıp aracına yürüyen eşi ve kayınpederine tabancayla peş peşe ateş etti.

Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., otomobile binmeyi başardı. Araçları ile uzaklaşan baba-kız, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayın sonrasında polisten kaçmak isteyen İzzettin T., yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla aracını gasbetti. Motosikletle kaçmaya çalışan saldırgan koca önünü kesmek isteyen mahalle bekçilerine ateş edip uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta bırakıp, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin T., polisin takibi sonucu yakalandı.