Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA
Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp intihar etti

Eskişehir’de oturdukları sitenin garajında tartıştığı eşi Sibel Çifçi (45) ile evde üvey kızı Cemre Gürpınar’ı (16) silahla vurarak öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında oturdukları sitenin garajında tartışma yaşandı. Park halinde olan otomobilde yaşanan tartışmada Gürkan Çifçi, eşi Sibel Çifçi’yi silahla ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise apartmanın ikinci katındaki eve çıkıp üvey kızı Cemre Gürpınar’ı da silahla vurarak öldüren Gürkan Çifçi, aynı silahla intihar etti.

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Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Sibel Çifçi site garajındaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi ise evde ölü olarak bulundu.

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Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Sibel Çifçi, kızı Cemre Gürpınar ile Gürkan Çifçi’nin cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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